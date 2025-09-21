إعلان

مصرع فتاة أسفل قطار بالبحيرة

10:41 م الأحد 21 سبتمبر 2025

أرشيفية

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت فتاة مصرعها اليوم الأحد، دهسا أسفل عجلات القطار، أثناء عبور شريط السكة الحديد بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، بالحادث، إثر ذلك جرى الدفع بسيارة إسعاف، وتبين وفاة حبيبة دراز محمود، 16 عامًا.

أودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى، بمستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

مصرع فتاة دهس فتاة حادث قطار عبور شريط القطار
