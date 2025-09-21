إعلان

بالصور.. "بيطري الوادي الجديد" يطلق حملة لترخيص وتحصين الكلاب ضد السعار

06:04 م الأحد 21 سبتمبر 2025
الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أطلقت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة ميدانية لترخيص وتحصين الكلاب ضد مرض السعار في مدينة الخارجة، بهدف رفع مستوى الوقاية المجتمعية والحد من مخاطر المرض.

وصرح الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري، بأن الحملة تهدف إلى التوسع في تحصين الكلاب، سواء المرخصة أو غير المرخصة، وربط إجراءات الترخيص بوجود سجل بيطري وشهادة تحصين معتمدة.

وأوضح الكومي أن فرق إدارة الخارجة البيطرية، بقيادة الدكتورة أماني صفوت جاد، تتولى مطابقة بيانات المالك وتسجيل العلامات التعريفية للكلب، ثم إصدار الرخصة فور إعطاء الجرعة التحصينية المقررة، مشددًا على أن الترخيص يضمن حق المجتمع والمالك معًا عبر تسهيل تتبع الحالة الصحية للحيوان.

وتضمنت الحملة جانبًا توعويًا، حيث قدمت الفرق البيطرية إرشادات للمواطنين حول أهمية التحصين الدوري، وكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات، والإبلاغ الفوري عن أي سلوك عدواني أو كلاب ضالة.

ودعت المديرية أصحاب الكلاب إلى التوجه لإدارة الخارجة البيطرية لاستكمال الإجراءات، مؤكدة أن التزام المجتمع المحلي يعد ركيزة أساسية لحماية الصحة العامة.

