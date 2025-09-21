سوهاج- عمار عبدالواحد:

مع شروق الشمس تبدأ سماح حسين يومها الطويل بين ألوان الخيوط وحكايات النول داخل ورشتها التي تقع بالقرب من سلاسل جبال البحر الأحمر بمحافظة سوهاج في السابعة صباحًا، حيث تجلس على النول، تُدخل خيطًا في آخر بين دفتي آلتها الخشبية المتوارثة من مئات السنين، حتى يتحول مع ساعات النهار إلى كوفرتة دافئة، شال أنيق، مفرش سفرة، أو كليم يحمل روح التراث.

"سماح" ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، متزوجة ولديها طفلة صغيرة تدعى شمس، لم تتخلى عن شغفها بهذه الحرفة التي تعلمتها وهي بنت 15 عامًا، وظلت تمارسها منذ 9 سنوات حتى أثبتت نفسها في تلك الحرفة التي ظن البعض أنها حكرًا على الرجال، ورغم مسؤولياتها كزوجة وأم، إلا أن صوت النول يظل حاضرًا في بيتها حتى آذان المغرب، حيث تنتهي ساعات العمل وتبدأ لحظات الراحة مع أسرتها.

وتؤكد بنت مركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج أن صناعة النسيج اليدوي ليست قاصرة على الرجال، فالمرأة أثبتت قدرتها على الإبداع والتميز في هذه المهنة كما في غيرها، مشيرة إلى أن عائد هذا العمل يعينها على دعم أسرتها ومساندة زوجها.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا بعنوان "الصنعة مش للرجالة بس.. سماح تتحدى التقاليد بالنول والخيط في سوهاج".

شاهد البث المباشر: