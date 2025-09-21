الصور الأولى من موقع كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس في بنها

نصائح لطلاب وشكر للمعلمين.. ماذا حدث في جولة محافظ الإسكندرية بالمدارس؟-

السيطرة على تسريب كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس في بنها- صور



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل مصراوي على الصور الأولى من موقع كسر ماسورة غاز رئيسية ببحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، والذي وقع اليوم الأحد، أثناء قيام كراكة بأعمال تطهير في المجرى المائي.

وتظهر الصور لحظات التدخل السريع لفرق الطوارئ ومسؤولي شركة الغاز والأجهزة الأمنية، حيث جرى غلق المحابس العمومية وتأمين المنطقة بالكامل لمنع أي تسرب وضمان سلامة الأهالي.

وكانت فرق الصيانة قد بدأت بالفعل في أعمال الإصلاح لإعادة ضخ الغاز مرة أخرى بصورة طبيعية، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة لحين انتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.