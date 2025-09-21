"ماتصورش حاجة".. أول تعليق من صحة المنوفية على مشاجرة مستشفى السادات

رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الطلاب في أول يوم دراسي

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المديرية فتحت تحقيقًا موسعًا بشأن الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مشاجرة بين ممرضة ومرافق حالة بمستشفى السادات العام، أمس السبت.



وأضاف المصدر في تصريحات لـ مصراوي، أن الوزارة تواصلت مع مديرية الصحة بالمنوفية، وتقرر فتح التحقيق مع أطراف المشكلة بالمستشفى لتحديد الإجراء التالي، إما تحريك محضر جديد أمام النيابة العامة أو مُجازاة المُخطئين بالمستشفى إن ثبت ذلك.



وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لمشاجرة بين مرافق مريض وممرضة داخل مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية، ظهر خلالها شاب ينتزع هاتف محمول من يد الممرضة والتي دفعته في صدره ليرد الشاب بالمثل.



كما كشف مصدر بالمستشفى لـ مصراوي، تفاصيل ما حدث قائلا إنه أثناء تواجد شاب مرافق لمريض بالمستشفى استاء من مخالفة ما، فرفع هاته للتصوير ما استدعى تدخل الممرضة قائلة: "ماتصورش حاجة"، نشبت بينهما مشادة كلامية، فانتزعت الهاتف منه لكن الشاب أعاده من يدها بقوة، ليلحق ذلك دفع متبادل بينهما.



في ذات السياق، تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى السادات العام، وتحرر محضر بالواقعة في نقطة شرطة مستشفى السادات العام ولاحقًا تصالح الطرفان بالتراضي بينهما.