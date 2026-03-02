إعلان

ترامب: قتلت علي خامنئي قبل أن يقتلني.. لقد حاولوا قتلي مرتين

كتب : مصراوي

05:55 ص 02/03/2026 تعديل في 06:25 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخامنئي

وكالات

نلقت شبكة ABC الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، إن قتل علي خامنئي المرشد الإيراني، قبل أن يقتلته، قائلا: "لقد حاولوا قتلي مرتين"، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه قائمة تضم 3 أسماء لقيادة إيران بعدما شنّ مع إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران.

صرّح ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن لديه 3 مرشحين جيدين جدا لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم، مضيفا: "لن أكشف عنهم الآن لننجز المهمة أولا".

كان ترامب قد قال في كلمة، إن العمليات العسكرية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف.

وأوضح ترامب: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".

دونالد ترامب وخامنئي قتل خامنئي ترامب ترامب اليوم قتل ترامب

