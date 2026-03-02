كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب والتعدي عليه داخل غرفتها وتصويره عاريًا.

وأحالت النيابة العامة المنتجة سارة خليفة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل منزلها.

تفاصيل محاكمة سارة خليفة في اتهامها بهتك عرض شاب

وجاء في التحقيقات أنه تبين، بعد فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمنتجة سارة خليفة، وجود عدة مقاطع داخل تطبيق لحفظ الصور والفيديوهات.

وأظهرت الفيديوهات مشاهد اعتداء على شخص داخل غرفة نوم المتهمة وتصويره عاريًا، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.

