قفز تطبيق المساعد الذكي Claude، التابع لشركة Anthropic، إلى صدارة قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلا على App Store في الولايات المتحدة، بعد يوم واحد فقط من تحركات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرقلة اعتماد وكالات حكومية على تكنولوجيا الشركة.

جاء هذا الارتفاع اللافت في شعبية التطبيق بعد أن تصدرت الشركة عناوين الأخبار، إثر رفضها السماح باستخدام نماذجها في عمليات مراقبة جماعية داخلية أو في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، ما أشعل سجالا سياسيا واسعا في الأوساط الأمريكية.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة بحدة عبر منصة Truth Social، إذ كتب قائلا: "اليساريون المتطرفون في أنثروبيك ارتكبوا خطا كارثيا بمحاولة لي ذراع وزارة الحرب وفرض شروط خدمتهم بدلاً من دستورنا".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، إنه طلب تصنيف الشركة كـ"مخاطر على سلسلة التوريد" للأمن القومي، بما يمنع أي متعاقد دفاعي أمريكي من استخدام أدواتها.

وفي رد على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic Dario Amodei، إن لوزارة الدفاع الحق في اختيار المتعاقدين الأكثر توافقا مع رؤيتها.

وأضاف أن تقنيات الشركة توفر قيمة كبيرة للقوات المسلحة الأمريكية، معربا عن أمله في أن تعيد الوزارة النظر في موقفها.

تفوق على ChatGPT وGemini

ورغم أن تطبيقات الدردشة الذكية المنافسة غالبا ما تتصدر قوائم التحميل، فإن تطبيق Claude تفوق خلال عطلة نهاية الأسبوع على ChatGPT الذي حل في المرتبة الثانية، فيما جاء Gemini في المركز الرابع.

أظهرت بيانات شركة Sensor Tower، أن تطبيق Claude بدأ يكتسب زخما ملحوظا منذ نهاية يناير، إذ كان يحتل المرتبة 131 في 30 يناير، قبل أن يدخل قائمة العشرين الأوائل خلال معظم أيام فبراير، ثم يقفز إلى المركز الأول يوم السبت، بحسب ما نقلته شبكة CNBC.

وارتفع عدد مستخدمي التطبيق المجاني بأكثر من 60% منذ يناير، في حين تضاعف عدد المشتركين المدفوعين خلال العام الجاري، وفق ما ذكرته الشركة.

تحركات في سوق الذكاء الاصطناعي

وشهدت Anthropic، التي تأسست عام 2021 على يد موظفين سابقين في OpenAI، زخما متزايدا خلال العام الماضي، بعد أن أصبحت موردا رئيسيا لنماذج الذكاء الاصطناعي الموجهة للبرمجة والاستخدامات المؤسسية.

في المقابل، ترد OpenAI على صعود منافستها عبر توسيع شراكاتها مع شركات استشارية كبرى مثل Accenture و"Capgemini".

في سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI Sam Altman، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام نماذج الشركة، في خطوة جاءت بالتزامن مع الأزمة الجارية مع Anthropic.