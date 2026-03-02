إعلان

الجيش الاسرائيلي: إسقاط مسيرة اخترقت أجواء الجولان

كتب : مصراوي

05:17 ص 02/03/2026

إسقاط مسيرة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الاسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة اخترقت أجواء الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن عملية دقيقة استهدفت قيادات بارزة في "حزب الله" ببيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف قيادي بحزب الله في جنوب لبنان.

وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطة هجومية جديدة عقب إطلاق نار من لبنان، قائلا إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدان لبنانية، بحسب سكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسقاط مسيرة إسقاط مسيرة اخترقت أجواء الجولان الجولان إسرائيل الحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل غارات إسرائيلية على طهران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كيفية الصيام بطريقة صحية متوازنة لمواجهة أمراض الشتاء المعدية؟
أخبار وتقارير

كيفية الصيام بطريقة صحية متوازنة لمواجهة أمراض الشتاء المعدية؟
اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
شئون عربية و دولية

اندلاع مواجهات بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين شيعة "فيديو"
القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
دراما و تليفزيون

القبض على تارا عبود في الحلقة الـ12 من "صحاب الأرض"
طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا
أخبار وتقارير

طقس 12 رمضان في القاهرة الكبرى.. أمطار متفرقة وبرودة شديدة ليلًا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة بعد الهدنة.. حزب الله يطلق 6 صواريخ نحو شمال إسرائيل