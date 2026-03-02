الجيش الاسرائيلي: إسقاط مسيرة اخترقت أجواء الجولان



وكالات

أعلن الجيش الاسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة اخترقت أجواء الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن عملية دقيقة استهدفت قيادات بارزة في "حزب الله" ببيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف قيادي بحزب الله في جنوب لبنان.

وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطة هجومية جديدة عقب إطلاق نار من لبنان، قائلا إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدان لبنانية، بحسب سكاي نيوز.