بالصور- حملات موسعة لضبط شوارع الزقازيق ورفع إشغالات الباعة الجائلين

الشرقية- ياسمين عزت:

انطلقت صباح اليوم السبت حملات موسعة بمدينة الزقازيق استهدفت رفع الإشغالات والباعة الجائلين في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية.

شملت الحملات شارع سعد زغلول، ميدان المحطة، شارع البوستة، نفق المشاة، ومحيط القصر الأبيض بشارع فاروق، وذلك في إطار جهود استعادة المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار وتكثيف حملات رفع الإشغالات على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشدداً على ضرورة تواجد رؤساء الوحدات المحلية ميدانياً لمتابعة الأعمال والتصدي لأي مظاهر عشوائية تعيق الحركة أو تشوه المظهر العام.

وقاد أحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق، بمشاركة محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وبالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة مكبرة لإزالة التعديات من الشوارع المستهدفة. وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين والاستندات والبضائع المفترشة بوسط الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجّه محافظ الشرقية رسالة طمأنة للمواطنين مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية متواجدة ميدانياً على مدار الساعة لإزالة أي تعديات على حرم الطريق وإنفاذ القانون دون استثناء، والتصدي لمحاولات عودة العشوائية مرة أخرى، بما يضمن انضباط الشوارع وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات.