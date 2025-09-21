الشرقية ياسمين عزت

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها، معلم بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامه بالتعدي على طالبة بالصف الأول الثانوي أثناء حصة درس خصوصي وحملت منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود ومحمد ماهر رشاد وحسام حسين أيوب، وسكرتارية فيلبس صبحي.

تعود تفاصيل القضية لشهر مايو من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أ.ع" 43 عاما، مدرس، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "ج.أ" 16 عاما، والتسبب في حملها بمدينة العاشر من رمضان.

ورد في أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها جنسيا من دون قوة أو تهديد مستغلا صغر سنوات عمرها، وذلك أثناء إعطائها درس خصوصي، ما نتج عنه حملها على النحو المبين بالتحقيقات.