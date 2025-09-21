سوهاج- عمار عبدالواحد:

انطلقت بمحافظة سوهاج فعاليات العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 بمختلف المدارس على مستوى الإدارات التعليمية، والبالغ عددها 2355 مدرسة.

من جانبه أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية اتخذت كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتهيئة مناخ تعليمي جاذب وآمن للطلاب منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الفصول الدراسية وصيانة المقاعد والسبورات، ومتابعة نظافة المدارس ودورات المياه بشكل دوري، والانتهاء من تسليم الكتب المدرسية بالكامل دون ربطها بسداد المصروفات، فضلًا عن تهيئة ساحات المدارس لاستقبال الطابور الصباحي وتحية العلم بما يرسخ قيم الانضباط والانتماء لدى الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن تعليم سوهاج يطبق توجيهات وزير التربية والتعليم التي شددت على ضرورة الانضباط والالتزام الكامل منذ اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الأنشطة التربوية المتنوعة الرياضية والثقافية والفنية والكشفية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية التعليمية، مع غرس قيم الولاء والانتماء من خلال تحية العلم والنشيد الوطني يوميًا، ومتابعة نسب الحضور والغياب بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الغياب أو التسرب، إلى جانب دعم برامج دمج الطلاب من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات المدرسية.

كما كشف الدكتور محمد السيد أن المنظومة التعليمية في محافظة سوهاج خلال العام الدراسي الجديد تستوعب ما يقرب من مليون و255 ألف طالب وطالبة موزعين على 2355 مدرسة بمختلف المراحل، حيث تضم المرحلة الابتدائية 1072 مدرسة بإجمالي 753,451 طالبًا، والمرحلة الإعدادية 635 مدرسة بإجمالي 340,644 طالبًا، والثانوية العامة 132 مدرسة إضافة إلى 15 مدرسة خدمات، بينما تضم المرحلة الثانوية الفنية 69 مدرسة بإجمالي 51,208 طلاب، ومدارس التربية الخاصة لذوي الهمم 11 مدرسة بإجمالي 2,200 طالب موزعين على مدارس سمعية وفكرية وبصرية، فضلًا عن 420 مدرسة للتعليم المجتمعي بإجمالي 12,068 طالبًا.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على أن العام الدراسي الجديد سيشهد تكثيف المتابعات الميدانية من جانب قيادات المديرية والإدارات التعليمية، لضمان انضباط العملية التعليمية وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن تعليم سوهاج يسعى لتحقيق عام دراسي ناجح يليق بطلاب المحافظة وأولياء الأمور.