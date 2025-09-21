بالصور- . انتظام الدراسة في 3251 مدرسة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

وسط أجواء من الفرحة والسعادة، انتظمت العملية التعليمية داخل مدارس محافظة المنيا اليوم الأحد مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 .

وأعلن بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية بالمنيا انتظام عمل 3251 مدرسة بكافة الإدارات التعليمية التسع بمراكز المحافظة المختلفة، والتي استقبلت الطلاب بنظام تام مع بداية العام الجديد.

وأشار حسن إلى أن اليوم هو مخصص للطلاب في الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية، على أن تتوالي باقي الصفوف في الأيام التالية، مؤكداً انتظام العملية التعليمية وسط حالة من البهجة بين الطلاب .

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعلن أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى دخول 24 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام، ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة إلى 3251 مدرسة تضم أكثر من 1760 مبنى مدرسي، بما يساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول وتوفير خدمة تعليمية متميزة بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات قبل بدء الدراسة، موجهاً بالتأكد من جاهزية المدارس وصيانة المباني والمقاعد، واستكمال أعمال النظافة والانضباط منذ اليوم الأول للدراسة. كما شدد على أهمية التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ الإحلال والتجديد للمدارس القائمة لخفض الكثافات داخل الفصول وفق رؤية مصر 2030.

فيما أعلن صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، خطة المديرية لاستقبال العام الدراسي، مؤكداً استكمال إجراءات تعيين 1500 معلم مساعد لسد العجز بالمدارس، ودعم العملية التعليمية بـ 32 ألف مقعد جديد و 1635 سبورة، فضلًا عن تنفيذ صيانة وإحلال لـ 68 مدرسة جزئيًا و 28 مدرسة كليًا بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة.