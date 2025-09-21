عمامة وجلباب وعباية كحلي.. انضباط وهوية أزهرية في معاهد أسيوط - صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

انتظمت الدراسة بالمعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2025 /2026، وسط أجواء من الالتزام والانضباط، ومتابعة ميدانية من قيادات المنطقة الأزهرية.

وأجرى الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، جولة تفقدية شملت عددًا من المعاهد، من بينها معهد أسيوط الثانوي للبنين "فؤاد الأول"، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

والتزم الطلاب بالزي الأزهري الرسمي، حيث ارتدى الطلاب الذكور "العمامة والجلباب"، فيما ظهرت الطالبات بـ"الخمار الأبيض والعباية الكحلي"، في مشهد يعكس الهوية المميزة للأزهر الشريف.

وشارك الطلاب في طابور الصباح الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها الإذاعة المدرسية وتحية العلم، مرددين شعارات "تحيا مصر، والله أكبر، وعاش الأزهر الشريف"، قبل التوجه إلى الفصول الدراسية.

وشددت التعليمات على ضرورة طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع إلزام كل معلم بإرفاق نسخة مطبوعة من المنهج داخل دفتر التحضير، إلى جانب تدوير المناهج بين المعلمين في مختلف التخصصات، ومراعاة العدالة في توزيع الجداول الدراسية، وتسليم الكتب للإدارات والمعاهد أولاً بأول.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية على حظر ارتداء أي ملابس غير لائقة داخل المعاهد، حفاظًا على المظهر العام لمنتسبي الأزهر، مع الالتزام بتفعيل الأنشطة التربوية والثقافية الهادفة لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، والتأكيد على أداء تحية العلم.