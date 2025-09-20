بأسعار مخفضة.. منافذ الوادي الجديد تطرح خضراوات وفاكهة لدعم الأسر (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، خضروات وفاكهة وسلع تموينية بأسعار تنافسية عبر منافذ ثابتة بمدينة الخارجة، في خطوة تستهدف كبح كلفة المعيشة وتعزيز وفرة المنتجات الأساسية.

وأكد جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، أن الطماطم طُرحت بسعر 10 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5 جنيهات، والخيار 15 جنيهًا، والباذنجان 15 جنيهًا، والفلفل 12.5 جنيهًا، فيما جرى عرض المانجو بـ40 جنيهًا، والجوافة 30 جنيهًا، والعنب 40 جنيهًا، والتين 40 جنيهًا للكيلو. ورافق ذلك تخفيضات واضحة في أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية، بما يعزز دور المنافذ في دعم الأسر داخل المحافظة.

وبحسب تصريحات رئيس المركز، جاءت الأسعار على النحو التالي:

- خضروات وفاكهة: طماطم 10 جنيهات/كجم، بطاطس 5، خيار 15، باذنجان 15، فلفل 12.5، مانجو 40، جوافة 30، عنب 40، تين 40.

- سلع تموينية: سكر 38 جنيهًا/كجم، أرز 25 جنيهًا/كجم، مكرونة 8 جنيهات/الكيس، زيت 1 لتر 63 جنيهًا، زيت ¾ لتر 43 جنيهًا.

وتشمل باقة الطرح لحومًا طازجة ومجمدة إلى جانب الخضروات والفاكهة، ما يوسع نطاق السلع المتاحة ويعزز تنافسية الأسعار لصالح المواطن في الوادي الجديد.

وأشار المتولي إلى أن المنافذ الثابتة تعمل في نقاط رئيسية داخل مدينة الخارجة، تشمل: منفذ الشعلة، منفذ البساتين، منفذ شارع بورسعيد، ومنفذ ميدان الزهور، لضمان وصول المواطنين بسهولة وتقليل كلفة الانتقال.

وشهدت المنافذ اليوم إقبالًا وزحامًا ملحوظًا للاستفادة من الأسعار المخفضة وتوافر السلع بجودة مناسبة، حيث حرصت فرق العمل على تنظيم الطوابير، وتحديث المعروض دوريًا، وتوجيه المواطنين إلى أقرب منفذ وفق احتياجاتهم، لضمان سرعة التداول ومنع نفاد الأصناف.

وأكد المتولي أن استمرار هذه المبادرات يمثل محورًا أساسيًا لتثبيت الأسعار وتخفيف الأعباء عن الأسر في الوادي الجديد.





