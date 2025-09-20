وفاة شقيقة المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيت شقيقة الدكتور سعد الزنط، خبير الإدارة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، والمستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمسقط رأس الأسرة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.

وأعلنت الأسرة عن تشييع جنازة الفقيدة فاطمة عطوة إبراهيم الزنط، شقيقة خبير الإدارة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، والمستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت بمدينة بيلا، بإقامة صلاة الجنازة عليها بمسجد الجبانة، ليوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة بالمدينة.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور سعد الزنط العزاء في وفاة شقيقته مساء اليوم بمضيفة المعداوي بمدينة بيلا.

ويحظى الدكتور سعد الزنط بمكانة كبيرة بين أبناء محافظة كفر الشيخ، حيث حرص العديد من الأهالي والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء والمواساة.

وُلد الزنط في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي فيها، وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة المنصورة كأول دفعته، وعمل في مصلحة الجمارك لمدة عام، ثم أصبح معيدًا بكلية التجارة في جامعة الزقازيق، وحصل على الماجستير من أكاديمية السادات والدكتوراه في الإدارة.