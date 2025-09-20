إعلان

مؤسسة "خير للناس" تمنح 25 ألف جنيه لتيسير زواج اليتيمات بأسوان (صور)

02:56 م السبت 20 سبتمبر 2025
أسوان - إيهاب عمران:

شهد علاء ممدوح، رئيس مدينة الرديسية شمال أسوان، فعاليات تسليم شيكات منحة الزواج للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج، المقدمة من مؤسسة "خير للناس" للتنمية والمساعدات الاجتماعية، بقيمة 25 ألف جنيه لكل فتاة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وبحضور ممثلي التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالرديسية.

وقال أحمد إبراهيم، مدير المركز الإعلامي للمؤسسة، إن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكاتف المجتمع المدني مع الجهات الحكومية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، ولا سيما الفتيات المقبلات على الزواج.

وأوضح "إبراهيم" أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل: عقد الزواج (عقد القران) أو "نصف إكليل/محضر خطوبة" بالنسبة للفتيات المسيحيات، بحثًا اجتماعيًا من التضامن، بيان معاش، صور بطاقة الفتاة ووالدتها، شهادة الوفاة، بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة لأبناء أصحاب الهمم، إلى جانب باقي المستندات الرسمية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مؤسسة "خير للناس" ومديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد يوسف، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان.

يُذكر أن مؤسسة "خير للناس" مقيدة برقم 1259 بالإدارة المركزية، وتعمل على مستوى الجمهورية من خلال مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتقديم مختلف الخدمات والدعم للفئات المستحقة.

علاء ممدوح الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج زواج اليتيمات مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
