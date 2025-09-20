الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توزيع 5 آلاف وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في مركز الداخلة وقراه، ضمن نشاط الإطعام الذي تشرف عليه المديرية، دعمًا لمظلة التضامن الاجتماعي وتخفيفًا عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المبادرة جرى تنفيذها عبر نشاط “مطبخ الخير والإطعام” بمركز الداخلة، الذي تديره جمعية رعاية مرضى السرطان بالداخلة التابعة للمديرية، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، على أن يتم التوزيع تحت إشراف كامل من التضامن لضمان وصول الوجبات إلى الأسر المستحقة داخل نطاق الداخلة وقراها.

وأوضح "العديسي" أن الوجبات طازجة ومتكاملة العناصر، إذ جرى تجهيز وتوزيع 500 وجبة يوميًا لمدة 10 أيام، تضم لحومًا وأرزًا وخضارًا وفاكهة، وتُسلَّم الوجبات مباشرة داخل المناطق الأكثر احتياجًا، مع مراعاة خرائط الاستحقاق الاجتماعي التي تعتمدها التضامن، لضمان وصول الوجبات إلى الأسر الأولى بالرعاية دون تأخير أو ازدواج.

وأشار "العديسي" إلى أن النشاط لا يقتصر على الإطعام فقط، بل يشمل تدريبًا عمليًا لفريق من المتطوعين على أسس سلامة الغذاء، وإدارة سلسلة التوريد الصغيرة، والتوزيع الميداني، استعدادًا لتوسيع نشاط الإطعام خلال شهر رمضان المبارك 2026، بما يرسخ مبدأ “العمل الخيري المنظّم” ويعزز استدامة الخدمة للأسر الأولى بالرعاية في الداخلة.

ولفت "العديسي" إلى أن النشاط يجري ضمن شعار “الخير هيدوم 365 يوم”، الذي يعبر عن استمرارية الإطعام على مدار العام وعدم ربطه بالمواسم فقط، بما يتسق مع توجهات التضامن نحو دعم شبكات الأمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

يُذكر أن الشعار رُوِّج له في مبادرات محلية مماثلة داخل الداخلة خلال سبتمبر 2025.







