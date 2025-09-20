سوهاج - عمار عبدالواحد:

انطلقت الدراسة بمختلف المعاهد الأزهرية في محافظة سوهاج، اليوم السبت، وسط استعدادات مكثفة، وشهد اليوم الدراسي الأول من العام الجديد حالة من البهجة بين التلاميذ وأولياء الأمور.

وقدمت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بثًا مباشرًا بعنوان: "انضباط وحماس في أول أيام الدراسة بمعهد الشيخ محمود عنبر النموذجي بطهطا".

واستقبل معهد الشيخ محمود عنبر النموذجي الأزهري بطهطا، شمالي المحافظة، الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، بحضور عميد المعهد الشيخ أيمن أسعد الشنتلي والمعلمين والمعلمات، الذين حرصوا جميعًا على حضور طابور الصباح.

أنهى المعهد كافة الاستعدادات اللازمة قبل بدء الدراسة، مع التأكيد على توافر كل سبل الراحة للطلاب من تجهيز الفصول والقاعات الدراسية، وتطبيق الإجراءات التنظيمية منذ اللحظة الأولى، حيث لم يُسمح لأي ولي أمر بالدخول إلى فناء المعهد أثناء طابور الصباح.

حرص الشيخ أيمن أسعد الشنتلي، عميد المعهد، على التواجد قبل بدء طابور الصباح، واستقبل الطلاب بالترحاب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام والانضباط داخل الفصول والسعي الجاد للتحصيل العلمي والأخلاقي معًا.

وأعرب العديد من أولياء الأمور عن سعادتهم بانضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وسط أجواء من البهجة والنشاط، مؤكدين ثقتهم في المستوى التعليمي والتربوي الذي يقدمه المعهد لأبنائهم.

وألقى عميد المعهد كلمة الأزهر الشريف بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، هنأ فيها الطلاب والطالبات، معربًا عن سعادته بما حققه المعهد من إنجازات ونجاحات، ومراكز متقدمة في نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي الماضي.

