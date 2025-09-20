بالصور - تعليم أسوان يوزع هدايا على تلاميذ KG1 في أول يوم دراسة

أسيوط - محمود عجمي:

انطلقت، اليوم السبت، الدراسة في المعاهد الأزهرية بمحافظة أسيوط، حيث توافد طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لحضور أول أيام العام الدراسي 2025-2026.

وشهد معهد أسيوط الثانوي للبنين "فؤاد الأول" انتظام الطلاب بعد استعدادات مكثفة نفذتها المعاهد الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية.

التزم الطلاب بالزي الأزهري التقليدي، حيث ارتدى الأولاد العمامة والجلباب، فيما ارتدت الفتيات الخمار الأبيض والعباية الكحلي. وشارك الطلاب في طابور الصباح الذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها الإذاعة المدرسية وتحية العلم، مرددين شعارات: "تحيا مصر والله أكبر وعاش الأزهر الشريف"، قبل التوجه إلى الفصول الدراسية.

حضر الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، طابور الصباح بمعهد أسيوط الثانوي للبنين، وألقى كلمة أكد خلالها أهمية حب الوطن مع بداية العام الدراسي الجديد، مشددًا على ضرورة الاجتهاد في طلب العلم باعتباره من أسمى صور الانتماء الوطني.

وشملت التعليمات طباعة المناهج وتوزيعها على المعلمين، مع التزام كل معلم بكتابة المنهج وإرفاق نسخة مطبوعة منه في صدر دفتر التحضير، بالإضافة إلى تدوير المناهج بين المعلمين في جميع التخصصات، ومراعاة العدالة في توزيع الجداول الدراسية، وتسليم الكتب للإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية أولًا بأول.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية حظر ارتداء الطلاب لأي ملابس غير لائقة، حرصًا على الحفاظ على المظهر المميز لمنتسبي الأزهر الشريف، مع الالتزام بتفعيل الأنشطة التربوية الهادفة لتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني من خلال برامج تربوية وثقافية متكاملة، والتأكيد على أداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني يوميًا باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الهوية الوطنية.

