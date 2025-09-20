العثور على جثة شاب طافية بمياه البحر بشاطئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر صيادون، صباح اليوم السبت، على شاطئ البحر بمحافظة بورسعيد، على جثة شاب غريق طافية على سطح المياه أمام المطار غرب بورغ.

تلقى اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالعثور على الجثة، فانتقل رجال الشرطة والمباحث إلى موقع الواقعة لمعاينتها، وتم وصول سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

وضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن واستدعاء الطبيب الشرعي لتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما يواصل رجال المباحث جهودهم لمعرفة ملابسات الحادث والتعرف على هوية الشاب، لعدم وجود بطاقة رقم قومي معه.