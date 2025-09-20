إعلان

لحماية الثروة الحيوانية.. قافلة بيطرية في قرى ووديان شرم الشيخ (صور)

11:42 ص السبت 20 سبتمبر 2025
background

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء قافلة بيطرية شملت القرى والوديان التابعة لمدينة شرم الشيخ، لتقديم الدعم البيطري للمواطنين مجانًا.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، إن القافلة أُطلقت بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني، وبمشاركة أطباء الإدارة البيطرية بشرم الشيخ، لتقديم الخدمة الطبية المجانية وتوفير الأدوية اللازمة للمربين.

وأوضحت "الجوهري" في تصريح اليوم أن التنسيق بين أطباء البيطريين بالجيش الثالث ومديرية الطب البيطري يهدف إلى تقديم الرعاية الكاملة للحيوانات، وتنفيذ برامج العلاج والتربية للمربين للنهوض بالثروة الحيوانية في المحافظة.

وأضافت "الجوهري" أن القافلة تضم جميع التخصصات، وتشمل الكشف بجهاز السونار لفحص الحيوانات وصرف العلاج لهم بالمجان، مؤكدة استمرار القوافل الطبية المجانية داخل القرى والوديان التابعة لجميع المدن على مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

جنوب سيناء قافلة بيطرية الدكتورة رحاب الجوهري
