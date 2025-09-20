ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدلية غير مرخصة بأسيوط ـ صور

انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية في القليوبية مع أول أيام العام الجديد

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح حملة رقابية مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية المتنوعة، من بينها أدوية منتهية الصلاحية، داخل صيدلية غير مرخصة.

وجاءت الحملة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للإضرار بصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملة نُفذت بقيادة مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبإشراف الأستاذ بهاء الدين دهبي، مأمور الضبط القضائي، وبمشاركة المفتشين محمد أحمد الطوابي وعلي محمد علي، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور مصطفى محمود، والدكتور مينا هاني، والدكتور إسلام يوسف.

واستهدفت الحملة منطقة مركز الفتح، وأسفرت عن ضبط المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها في تنفيذ حملات تفتيشية يومية ومفاجئة على جميع المراكز والمدن والأحياء، لضمان وصول السلع التموينية والأدوية للمواطنين بشكل آمن ووفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لخطة الدولة لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري.

وشدد المحافظ على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تعرض صحتهم للخطر، مشيرًا إلى تكثيف التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية للحد من تداول السلع والأدوية غير المرخصة أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو أنشطة غير قانونية عبر الخط الساخن للمحافظة (114) أو أرقام الخط الأرضي (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.