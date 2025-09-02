المؤبد لعامل هتك عرض طفلين بالخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة - الدائرة الخامسة - بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإدانته بهتك عرض شقيقه ونجل خالته "طفلين"، وحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي بمدينة الخصوص.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "يوسف ه. ص. م" (21 عامًا)، استغل سلطته على الطفلين، واعتدى عليهما بالقوة والتهديد بفضحهما لإجبارهما على الاستجابة لرغباته.

كما ثبت من التحقيقات حيازة المتهم لجوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، ليصدر الحكم الرادع في القضية التي حملت رقم 9175 لسنة 2025 جنايات الخصوص.