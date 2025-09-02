في وكر للمخدرات.. معركة بالرصاص تنتهي بمصرع 8 عناصر إجرامية بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:



لقي 8 عناصر إجرامية مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال مداهمة بؤرة إجرامية خطرة لتجارة المخدرات بمنطقة زراعية في منية النصر بالدقهلية.



كانت معلومات قد وردت لمديرية أمن الدقهلية، أكدتها التحريات، تفيد باتخاذ عدد من العناصر الإجرامية لمنطقة زراعية وكرًا لتجارة المواد المخدرة.



وعقب استصدار إذن النيابة، داهمت قوة أمنية مكبرة البؤرة، فبادر المتهمون بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، التي ردت على مصدر النيران، مما أسفر عن مصرع 8 منهم وإصابة آخر، وضبط 9 قطع أسلحة نارية و16 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة.



تم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيقات.









