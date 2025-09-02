أول مرة.. جراحة مخ دقيقة في رأس سدر تنهي شلل مُسن في 24 ساعة

جنوب سيناء - رضا السيد:

في إنجاز طبي هو الأول من نوعه بمستشفى رأس سدر، نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ مريض يبلغ من العمر 72 عامًا كان يعاني من شلل نصفي، وذلك عبر إجراء جراحة دقيقة لتفريغ نزيف مزمن بالمخ.

وأكد الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، أن هذا النجاح يمثل طفرة في الخدمات الطبية بالمحافظة، حيث قلّت نسبة تحويل الحالات الحرجة للمحافظات الأخرى بنسبة 80% بفضل توفير كوادر طبية على أعلى مستوى.

وكان المريض قد وصل المستشفى يعاني من شلل نصفي وتغير في درجة الوعي، وبعد نجاح العملية التي قادها الدكتور إسلام حسان العربي، استعاد المريض حركته ووعيه بالكامل خلال 24 ساعة فقط وغادر المستشفى بصحة جيدة.