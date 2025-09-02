إعلان

إغلاق 54 منشأة طبية.. "صحة المنيا" تكشف مخالفات جسيمة بالمئات

08:58 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    إغلاق منشأة طبية
المنيا - جمال محمد:


كشفت مديرية الشؤون الصحية بالمنيا عن نتائج حملاتها الرقابية لشهر أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن رصد مخالفات في 312 منشأة طبية خاصة، واتخاذ قرار بالغلق الإداري لـ 54 منشأة منها لخطورتها على صحة المواطنين.


وأوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن فرق التفتيش قامت بالمرور على 457 منشأة، تبين مطابقة 145 منها فقط للاشتراطات، فيما تم تحرير 258 إنذارًا للمنشآت الأخرى المخالفة.


وشدد "عمر" على استمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالمعايير، بهدف ضمان تقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة لأهالي المحافظة.

إغلاق منشأة طبية المنيا وزارة الصحة
