بدعم أممي.. جامعة أسوان تطلق وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت جامعة أسوان، اليوم، عن قرب افتتاح وحدة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بمستشفياتها الجامعية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الوحدة الجديدة ستركز على تقديم الدعم الصحي والنفسي المتكامل للنساء، مع اهتمام خاص بالمرأة الأسوانية والإفريقية، وخاصة السودانية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن هذه الوحدة تأتي ضمن 37 وحدة مماثلة على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى تدريب الكوادر الطبية على التعامل بمهنية مع الناجيات من العنف وتمكينهن.

وشددت الجامعة على أن الوحدة الجديدة ستكون على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الرعاية الطبية والنفسية للنساء المتضررات من العنف والممارسات غير الإنسانية.