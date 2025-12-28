كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية يعطل حركة المرور في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت مدينة بني سويف حالة من الارتباك، إثر كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيار، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه إلى شارع عبد السلام عارف، وتعطّل حركة المرور.

وأكد عدد من المواطنين أن المياه اندفعت بقوة غير مسبوقة، وتسببت في صعوبة مرور السيارات والمشاة، وسط مخاوف من تأثير الكسر على المنازل والمحلات التجارية بالمنطقة، وانقطاع المياه عن عدد من الشوارع المجاورة.

جرى إخطار الجهات المعنية، حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة للسيطرة على الموقف، وإجراء أعمال الإصلاح، مع العمل على شفط المياه واحتواء آثار الكسر في أسرع وقت ممكن.