كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية يعطل حركة المرور في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:53 ص 28/12/2025
    كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية (1)
    كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية (2)

بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت مدينة بني سويف حالة من الارتباك، إثر كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بشارع الجيار، ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه إلى شارع عبد السلام عارف، وتعطّل حركة المرور.

وأكد عدد من المواطنين أن المياه اندفعت بقوة غير مسبوقة، وتسببت في صعوبة مرور السيارات والمشاة، وسط مخاوف من تأثير الكسر على المنازل والمحلات التجارية بالمنطقة، وانقطاع المياه عن عدد من الشوارع المجاورة.

جرى إخطار الجهات المعنية، حيث دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة للسيطرة على الموقف، وإجراء أعمال الإصلاح، مع العمل على شفط المياه واحتواء آثار الكسر في أسرع وقت ممكن.

كسر ماسورة مياه محافظة بني سويف انقطاع المياه

