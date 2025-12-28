حريق يلتهم ورشة نجارة في الوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة نجارة بقرية العوينة، دون وقوع إصابات بشرية.

وكان اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في ورشة نجارة بالقرية، أسفر عن تفحم الورشة بالكامل.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.