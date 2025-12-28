المحسوسة صفر.. مدينة تسجل أقل درجات الحرارة في مصر اليوم

محافظ أسيوط: انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة دون معوقات

جنوب سيناء - رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين اليوم الأحد، انخفاض شديد في درجات الحرارة التي تصل إلى درجة واحدة في المدينة، وتحت الصفر على قمم الجبال، ويسدوها أجواء شديدة البرودة نهارًا، وموجة من الصقيع ليلا نتيجة للانخفاض الشديد، بينما يسود كافة مدن محافظة جنوب سيناء طقس غائم جزئي، ورياح شديدة تنشط على فترات متقطعة.

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة يسودها طقس غائم، وانخفاض شديد في درجة الحرارة لتصل لمحسوسة بها صفر في الصباح، ومن المقرر أن ترتفع إلى 11 درجة وقت الظهيرة، ثم تبدأ تنخفض تدريجًا مع حلول الليل لتصل إلى درجة واحدة بالمدينة وتحت الصفر على قمة جبل موسى.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه يظهر رزاز خفيف من الثلوج على قمم الجبال في الصباح الباكر، وسرعان ما تذوب مع سطوع الشمس، و جرى رفع حالة الطوارئ القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ في حالة تساقط الثلوج على المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء. باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين المواطنين والسائحين، والتعامل مع أي طوارئ بخطوة استباقية.

وأشار إلى أن هذه الأجواء تجذب مئات السائحين إلى المدينة، أملًا في تساقط الثلوج، للاستمتاع بمشهد تحول الجبال الصفراء إلى قلعة بيضاء، موضحًا أنه يجري تأمين السائحين على أعلى مستوى.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، شديد البرودة في الصباح، مائل للدفئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة لا تتجاوز 30 كيلو متر في الساعة، واستقرار حالة البحر على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 حتي 2 متر .

وأوضح المركز، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن، والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، نتيجة لانخفاض معدل درجات الحرارة في كافة المدن، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بها 1، والمحسوسة في المدينة صفر.

وتباينت درجة الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 21 والصغرى 11، وفي مدينة رأس سدر العظمى 20 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 17 والصغرى 8، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 11 والصغرى 1، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 24 والصغرى 16 درجة.