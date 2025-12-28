13 سيارة إسعاف لنقل الضحايا.. 17 مصابا في حادث مروع بالفيوم

شهد طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، قبل منطقة المقابر وفي نطاق محافظة الفيوم، وذلك بالمنطقة الجبلية على يمين الطريق، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد أحمد سيف، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أثناء توجهه إلى موقف الجيزة، ما أدى إلى إصابة جميع مستقليه.

وجرى الدفع بـ13 سيارة إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبالمعاينة التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، تبين أن قائد الميكروباص كان يسير بسرعة زائدة في اتجاه القاهرة، وحال محاولته تخطي سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يده، ما أدى إلى انقلاب السيارة بالمنطقة الجبلية على يمين الطريق، وإصابة 17 راكبًا، من بينهم قائد السيارة.

وجرى إخطار نيابة طامية التي تولت التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.