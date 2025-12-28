قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بخطف واحتجاز مواطن.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.

العثور على جثة مواطن

ترجع وقائع القضية رقم 10568 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد العثور على جثة مواطن إثر سقوطه من شرفة شقة بدائرة القسم.

ووفقًا لأوراق القضية، ورد بلاغ بالعثور على جثة المجني عليه "ي.ي.أ" ملقاة أرضًا أسفل عقار وبها إصابات وكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم إثر السقوط من شرفة الطابق الثالث بالعقار.

خطف شاب بسبب خلافات مالية

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه تقابل مع المتهم "س.ح.س" بالطريق العام فاقتاده الأخير عنوة إلى داخل الشقة سكنه واحتجزه وتعدي عليه بالضرب بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وأكدت التحريات أن المتهم بث الخوف والرعب في قلب المجني عليه قاصدًا تسوية خلافاتهما المالية، فغافل المتهم أثناء توجهه لحمام الشقة وقفز من الشرفة بالطابق الثالث خوفا من بطش المتهم ولقي مصرعه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.