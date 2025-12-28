إعلان

محافظ البحيرة: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الثاني لجولة الإعادة

كتب : أحمد نصرة

11:16 ص 28/12/2025

الدكتورة جاكلين عازر

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في اليوم الثاني، من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت محافظ البحيرة أن العملية الانتخابية تسير بانضباط كامل، مع انتظام حضور المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير جميع التيسيرات اللازمة للناخبين لضمان سهولة الإدلاء بالأصوات.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العملية الانتخابية من داخل غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

وأشارت إلى التواصل اللحظي مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتنظيم حركة دخول وخروج الناخبين.

وتُجرى جولة الإعادة في ثلاث دوائر انتخابية تشمل الدائرة الأولى "قسم دمنهور – مركز دمنهور"، والدائرة الثالثة "مركز أبو حمص – مركز إدكو"، والدائرة الثامنة "مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود".

ويبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة، ويصل عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

ووجهت محافظ البحيرة الدعوة لأبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مؤكدة التزام المحافظة الكامل بالحياد والشفافية، والاستعداد للتعامل الفوري مع أية معوقات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

جاكلين عازر البحيرة اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

