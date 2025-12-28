إعلان

لليوم الثاني.. طوابير من الناخبين أمام لجان دائرة الرمل بالإسكندرية - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:12 ص 28/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    انتخابات دائرة الرمل في الإسكندرية (1)
  • عرض 8 صورة
    بدء عملية التصويت بدائرة الرمل لليوم الثاني (2)
  • عرض 8 صورة
    انتخابات دائرة الرمل في الإسكندرية (2)
  • عرض 8 صورة
    جولة الإعادة بانتخابات الرمل في الإسكندرية (1)
  • عرض 8 صورة
    طوابير أمام لجان الرمل في الإسكندرية (1)
  • عرض 8 صورة
    جولة الإعادة بانتخابات الرمل في الإسكندرية (2)
  • عرض 8 صورة
    بدء عملية التصويت بدائرة الرمل لليوم الثاني (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية –محمد عامر ومحمد البدري:

توافد الناخبون على مراكز الاقتراع بدائرة الرمل في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الثاني والأخير.

وتُجرى الانتخابات بدائرة الرمل للمرة الثالثة على المقعد الثالث والأخير بالدائرة، بين المرشحين حازم الريان (عن حزب حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل)، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

وتأتي هذه الجولة بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى، وإعادة التصويت بالكامل، ثم إجراء جولة إعادة أولى أسفرت عن فوز مرشحين اثنين، لتبقى المنافسة محتدمة على المقعد الثالث المتبقي.

وتضم الدائرة الثانية "الرمل" لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

كانت محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لضمان انتظام العملية الانتخابية، وشهدت اللجان تواجدًا مكثفًا لممثلي الجهات التنفيذية، مع توفير كراسٍ متحركة ومظلات وأماكن استراحة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مجريات التصويت على مدار الساعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، لضمان سرعة التدخل حال حدوث أي طارئ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 مراكز الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة