الإسكندرية –محمد عامر ومحمد البدري:

توافد الناخبون على مراكز الاقتراع بدائرة الرمل في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الثاني والأخير.

وتُجرى الانتخابات بدائرة الرمل للمرة الثالثة على المقعد الثالث والأخير بالدائرة، بين المرشحين حازم الريان (عن حزب حماة الوطن) وعفيفي كامل (مستقل)، وسط إجراءات تنظيمية مشددة.

وتأتي هذه الجولة بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج الجولة الأولى، وإعادة التصويت بالكامل، ثم إجراء جولة إعادة أولى أسفرت عن فوز مرشحين اثنين، لتبقى المنافسة محتدمة على المقعد الثالث المتبقي.

وتضم الدائرة الثانية "الرمل" لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

كانت محافظة الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لضمان انتظام العملية الانتخابية، وشهدت اللجان تواجدًا مكثفًا لممثلي الجهات التنفيذية، مع توفير كراسٍ متحركة ومظلات وأماكن استراحة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مجريات التصويت على مدار الساعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، لضمان سرعة التدخل حال حدوث أي طارئ.