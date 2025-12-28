محافظ أسيوط: انتظام فتح لجان الإعادة بالدائرة الثالثة دون معوقات

محافظ أسيوط: انتهاء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة دون معوقات

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، إيذانًا ببدء اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، دون تسجيل أي تأخير أو معوقات.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح أبوالنصر أن اللجان، البالغ عددها 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، فتحت أبوابها أمام الناخبين في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، وسط أجواء هادئة ومنضبطة، وتحت إشراف قضائي كامل وتأمين محكم من الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ إلى أن جولة الإعادة تأتي عقب إعادة إجراءات الانتخابات بالدائرة الثالثة بعد قرار الهيئة الوطنية بإلغاء الجولة السابقة، لافتًا إلى أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة يبلغ 798 ألفًا و839 ناخبًا.

وأكد استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار اليوم بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، وربط لحظي مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، لمتابعة سير التصويت والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

وأضاف أبوالنصر أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية قبل بدء التصويت من حيث النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، فضلًا عن توفير مظلات ومقاعد انتظار وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان سهولة المشاركة.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى إغلاق الصناديق في الموعد المحدد، مؤكدًا التزام المحافظة بالحياد التام تجاه جميع المرشحين.

وفي ختام تصريحاته، دعا أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري وواجب وطني يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة التنمية.