المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة بإجمالي 414 فصلا دراسيا، وتطوير ورفع كفاءة 42 مدرسة أخرى تضم 810 فصول، بإجمالي استثمارات 550 مليون جنيه، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة شاملة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى توفير قطع أراض جديدة للتوسع في إنشاء مدارس تجريبية ومدارس للتعليم الأساسي، بما يتيح فرصًا أوسع لأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم.

وشدد أبو ليمون على أن التعليم يمثل أولوية قصوى باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي تركز على بناء الإنسان المصري، مؤكدًا استمرار التعاون مع مختلف الجهات لتطوير المنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة لخلق جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.