إعلان

المنوفية تستعد للعام الدراسي.. افتتاح 20 مدرسة وتطوير 42 بتكلفة نصف مليار جنيه

03:38 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    افتتاح 20 مدرسة (3)
  • عرض 3 صورة
    افتتاح 20 مدرسة (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة بإجمالي 414 فصلا دراسيا، وتطوير ورفع كفاءة 42 مدرسة أخرى تضم 810 فصول، بإجمالي استثمارات 550 مليون جنيه، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ أن هذه التوسعات تأتي ضمن خطة شاملة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى توفير قطع أراض جديدة للتوسع في إنشاء مدارس تجريبية ومدارس للتعليم الأساسي، بما يتيح فرصًا أوسع لأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم.

وشدد أبو ليمون على أن التعليم يمثل أولوية قصوى باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي تركز على بناء الإنسان المصري، مؤكدًا استمرار التعاون مع مختلف الجهات لتطوير المنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة لخلق جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

افتتاح 20 مدرسة المنوفية العام الدراسي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح