مصرع شاب أسفل عجلات قطار في بني سويف

03:18 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

مصرع شاب صدمه قطار- أرشيفية

بني سويف-حمدي سليمان:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، عقب سقوطه أسفل عجلات القطار، أثناء محاولته استقلاله بمحطة السكة الحديد بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، بسقوط "وائل.د.م"، 25 عامًا، مقيم محافظة المنيا، أسفل عجلات القطار أثناء محاولته الصعود، بمركز الواسطى، مما أسفر عن إصابته ببتر بالساق اليمنى، وكسر بالذراع الأيمن، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

