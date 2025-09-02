إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط - سوهاج الصحراوي

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من ضباط المركز وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة كل من: إسماعيل جابر أحمد (28 عامًا)، وشقيقه أحمد جابر أحمد (30 عامًا)، وعمهما ناصر أحمد عمر، وجميعهم من مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.