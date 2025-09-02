جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدرت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، توجيهًا عاجلًا لجميع الفنادق السياحي التي تقع على طريق منطقة "البلوهول" السياحية برفع المخلفات التي توجد بمحيط كل فندق للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة دهب، إنه جرى المرور على جميع الفنادق بطريق "البلوهول"، وتبين تراكم كميات كبيرة من المخلفات مما يشكل خطورة على الحياة البحرية والبيئية بالمنطقة، لذا جرى إخطار إدارات الفنادق برفع هذه المخلفات، والتأكيد على المتابعة بشكل دوري لرفع هذه المخلفات أولا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري لمدينة السياحة العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بوضع ملف النظافة على رأس أولويات العمل.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن إدارات الفنادق استجابت وأطلقوا حملات لرفع المخلفات، مشيرًا إلى أن النظافة تعد مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع التعاون للحفاظ على جمال الطبيعة الخلابة، والمناطق السياحية العامة لا سيما المواقع السياحية التي تشهد إقبالًا متزايدا من الزوار والسياح.

وأوضح أن استمرار تراكم المخلفات في بعض المناطق السياحية التي تطل على البحر بشكل مباشر، يؤثر على الحياة البحرية من أسماك وشعاب مرجانية، إضافة إلى إظهار المدينة بصورة غير لائقة أمام لسائحين، مشيرًا إلى أهمية زيادة الرقابة وتشديد العقوبات على من يسيئون استخدام المواقع السياحية الهامة، إلى جانب تكثيف الحملات التطوعية التي يشارك فيها المجتمع المحلي للحفاظ على نظافة هذه المناطق.

ولفت إلى أن الوحدة المحلية لمدينة دهب تواصل بشكل دوري تكثيف حملات النظافة في المواقع السياحية والشوارع والأحياء السكنية، بجانب الحملات التي تنفذ بالتعاون مع متطوعين وجهات رسمية وأهلية، بهدف الحد من الملوثات البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الطبيعة، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للسكان والسائحين على حد سواء.