"صدمته سيارة".. مصرع طفل في حادث مروع بـ"مليج" بالمنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

لقي طفل مصرعه بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لحادث آليم.

أوضح مصدر مقرب لعائلة الطفل، أنه يُدعى "محسن. ع. ع"، ، مؤكدا أنه أثناء سيره على طريق مليج بمنطقة محطة الشنواني الساعة الخامسة والنصف مساء الاثنين، صدمته سيارة نقل مما تسبب في تعرضه لإصابات قاتلة أسفرت عن وفاته.

في ذات السياق، شيّع المئات من أهالي قرية مليج جثمان الطفل الفقيد في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحزن.