عثر عليه في الإسكندرية.. الأمن يعيد طفل لأسرته ببنها بعد أسبوع غياب

10:54 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

الطفل العائد لأسرته

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، في إعادة الطفل آدم، البالغ من العمر 14 عامًا والمقيم بمركز بنها، إلى أحضان أسرته سالمًا، وذلك بعد تغيبه عن منزله لمدة أسبوع في ظروف غامضة.

وجاءت عودة الطفل بعد جهود مكثفة شملت فحص كاميرات المراقبة التي أظهرت قيامه باستقلال القطار متجهًا إلى محافظة الإسكندرية، حيث تبين لاحقًا أنه كان يقضي وقتًا مع عدد من أصدقائه.

وأعربت والدة الطفل، السيدة داليا السيسي، عن سعادتها البالغة بعودة نجلها، ووجّهت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" رسالة شكر وتقدير لمديرية أمن القليوبية، وبالأخص المقدم أحمد ربيع رئيس مركز شرطة بنها، والنيابة المختصة، على ما بذلوه من جهد حتى عودة ابنها سالمًا.

وكانت الأم أطلقت مناشدة سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت خلالها بالدعاء والمساندة في محنتها، وهو ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم من أهالي مركز بنها حتى لحظة الإعلان عن عودة الطفل.

