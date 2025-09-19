صور- "لا تدفنوا القاتل بجوار أبنائه".. مشهد صادم في جنازة ضحايا نبروه

الدقهلية - رامي محمود:

شيع المئات من أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثامين الأب وأبنائه الثلاثة، في جنازة أثارت مشاعر الحزن والغضب بعد الحادث الأليم الذي شهدته المدينة، والذي أقدم فيه الأب على إنهاء حياة أولاده قبل أن ينهي حياته هو الآخر أسفل عجلات قطار في مدينة طلخا.

وصلت الجثامين الأربعة إلى مسجد أبو الغيط في وسط المدينة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عقب صلاة العشاء، قبل أن يتم تشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

وشهدت الجنازة مشادات كلامية بين جدة الأطفال من جهة الأم وأسرة الأب، حيث رفضت الجدة الصلاة على القاتل بجانب أبنائه أو دفنهم معه، إلا أن الأمر انتهى بالصلاة عليهم جميعاً ودفنهم في مقابر أسرة الأب.

كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع جريمة قتل مروعة داخل شقة سكنية بمنطقة خلف مدرسة الصنائع في نبروه، حيث عثرت الشرطة على جثامين الأطفال الثلاثة: مريم، ومعاذ، ومحمد، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، وظهرت عليهم آثار خنق وطعنات.

وكشفت التحريات الأولية أن الأب، ويدعى عصام. ع. أ. (35 عاماً)، هو مرتكب الجريمة، بعد أن قام بطعن زوجته الثانية، نجوى، بأكثر من 16 طعنة في جسدها، نقلت على إثرها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وذكر الأهالي أن الأب أقدم على فعلته بسبب خلافات زوجية.

وانتهى فريق الطب الشرعي من تشريح جثامين الأب والأطفال، بناءً على قرار النيابة العامة، لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما أمرت النيابة بدفن الجثامين عقب انتهاء التشريح.