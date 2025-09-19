غرق شاب في نهر النيل بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:



لقى شاب عشريني يقيم بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، في مياه نهر النيل بالقرب من مياه منطقة بوغاز رشيد المشتركة مع ساحل برج مغيزل بحوالي 700 متر.



وتلقت غرفة العمليات، وشبكة سيطرة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بلاغًا بحالة غرق الشاب ويدعى "حسن.م.ش"، 20 عامًا، ويقيم بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس، في مياه نهر النيل فرع رشيد قبالة سواحل قريته فيما تبين أنه ابن وحيد لوالديه وله 4 شقيقات.



ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رجال الإنقاذ بالتوجه لموقع غرق الشاب، قادمين من مصيف بلطيم، فيما تجري محاولات للبحث عنه وسط حالة من ارتفاع الأمواج وهبوب رياح شديدة في المنطقة





وشهد موقع حادث غرق الشاب تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة انتشال الجثمان من مياه نهر النيل رغم ارتفاع الأمواج، وهبوب رياح شديدة مع تواجد عدد من رجال الإنقاذ.



كان محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس، ومسعد أبوالعلا، كبير منقذين بمركز البرلس، بالتعاون مع صيادو قرية برج مغيزل، والجزيرة الخضراء بمركز مطوبس وجهوا نداءات لجموع الصيادين، والغواصين بالتحرك للبحث عن جثمان الصياد المفقود.



وأكد نقيب الصيادين في مركز البرلس لـ"مصراوي" أنه جرى توجيه النداء لغواصين الخير بالاسكندرية، و إدكو بمحافظة البحيرة بسرعة الوصول لمكان الغرق.







