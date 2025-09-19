إعلان

حريق هائل يلتهم شقة في سمسطا ببني سويف

05:16 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق هائل يلتهم شقة
  • عرض 3 صورة
    حريق هائل يلتهم شقة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل في شقة بالطابق الثاني بمنزل مكون من 4 طوابق بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب الحريق في شقة يملكها سمير ب.ز، فجرى توجيه سيارات الإطفاء بسرعة إلى الموقع.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، وتمكنوا بمساعدة الأهالي من السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، فيما تحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق هائل يلتهم شقة سمسطا ببني سويف ماس كهربائي مديرية أمن بني سويف الحماية المدنية ببني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الموبايل جزء من إسرائيل بين يديك".. كيف فسر الخبراء تصريحات نتنياهو؟