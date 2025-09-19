حريق هائل يلتهم شقة في سمسطا ببني سويف

حين كانت الصحراء الغربية بحرًا.. حكاية كهف السباحين الغامض فى الوادي الجديد

بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق هائل في شقة بالطابق الثاني بمنزل مكون من 4 طوابق بمدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب الحريق في شقة يملكها سمير ب.ز، فجرى توجيه سيارات الإطفاء بسرعة إلى الموقع.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، وتمكنوا بمساعدة الأهالي من السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات الشقة، فيما تحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.