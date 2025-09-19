ضمن الموجة 27.. حملات موسعة لإزالة التعديات بالإسماعيلية (صور)

بالصور - إزالة مبانٍ مخالفة وإعادة الانضباط في المنتزه أول بالإسكندرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية النصر بمركز ومدينة القنطرة غرب إزالة فورية لشدة خشبية بالدور الثاني العلوي على مساحة 90 مترًا مربعًا بمنطقة الكيلو 17 الكوبري بزمام القرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف لمنع تكرار التعدي.

وشهد مركز ومدينة فايد إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة 3140 مترًا مربعًا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 27، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس المركز ونائبه وقوات إنفاذ القانون.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية، مشددًا على عدم التهاون في حماية الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

يُذكر أن الموجة 27 لحملة الإزالات تُنفذ على ثلاث مراحل: الأولى من 9 حتى 22 أغسطس 2025، والثانية مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.