بالأرقام.. الإسكندرية تقدم أكثر من 8.2 مليون خدمة صحية خلال 2025

الإسكندرية - محمد البدري:

سجّلت مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الإسكندرية تقديم 8 ملايين و248 ألفًا و858 خدمة طبية وعلاجية ووقائية خلال عام 2025، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز أهداف رؤية مصر 2030 وتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

- أكثر من 3.2 مليون خدمة علاجية داخل المستشفيات

ووفقًا لبيانات مديرية الصحة بالإسكندرية، بلغ عدد الخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفيات 3 ملايين و232 ألفًا و503 خدمات، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية، والعيادات الصباحية والمسائية.

كما تم تقديم 1618 خدمة تشخيص عن بُعد، إلى جانب مليون و666 ألفًا و723 تحليلًا طبيًا، و224 ألفًا و927 فحصًا بالأشعة.

وساهمت 72 قافلة طبية في تقديم 68 ألفًا و238 خدمة للمناطق الأكثر احتياجًا.

- تطوير 15 مستشفى حكوميًا بمختلف التخصصات

شهدت المحافظة خلال العام ذاته تطويرًا نوعيًا في 15 مستشفى، من بينها تجهيز وحدات رعاية مركزة (ICU HUBS) بسعة 44 سريرًا بمستشفى الحميات، و25 سريرًا بصدر كوم الشقافة، إلى جانب استحداث غرف مشورة أسرية، وكشك للولادة الطبيعية، ورفع كفاءة مستشفى صلاح العوضي ليصبح صديقًا للأم والطفل.

كما تم استحداث جراحات الشبكية والجسم الزجاجي، وأقسام للأشعة المقطعية والليزر بمستشفى الرمد.

- إضافة تخصصات دقيقة وخدمات نوعية جديدة

شمل التطوير إضافة تخصصات جديدة، من بينها التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان لذوي الهمم، والروماتويد، وصدر الأطفال، فضلًا عن دعم مستشفى العامرية العام بغرف عمليات ورعايات، وأجهزة أشعة ماموجرام، ووحدة عناية لحديثي الولادة، وغرفة غسيل كلوي بمستشفى أبوقير.

- توسع في الخدمات بالمناطق الحيوية

امتدت أعمال التطوير إلى مستشفى الجمهورية بإضافة وحدات رعاية ومحاضن، وإنشاء قسمي قسطرة قلبية وولادة طبيعية، وعيادة لحقن التصلب المتعدد بمستشفى رأس التين.

كما تم تطوير رعايات مستشفيي جمال حمادة وأطفال الأنفوشي، وإدخال خدمات الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية (ROP)، وافتتاح عيادات نفسية وعصبية وتغذية ورضاعة طبيعية.

- افتتاح وحدات متخصصة لخدمة المجتمع المحلي

شهد عام 2025 افتتاح وحدة عناية درن، وعناية متوسطة، ووحدة معالجة نفايات بمستشفى صدر المعمورة، إلى جانب تطوير قسم السمع بمستشفى أطفال الرمل، وافتتاح عيادة قلب بصدر كوم الشقافة، وعيادات لعلاج العقم وأورام النساء بدار إسماعيل، مع دعمها بأجهزة تنفس صناعي إضافية.

- أكثر من 5 ملايين خدمة وقائية ومبادرات رئاسية

بلغ عدد الخدمات الوقائية 5 ملايين و16 ألفًا و355 خدمة، إضافة إلى مليون و993 ألفًا و534 خدمة رعاية أولية شملت الاستقبال والعيادات والمعامل وطب الأسنان.

كما تم تقديم 569 ألفًا و435 خدمة صحة إنجابية، ومليون و132 ألفًا و976 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية.

- اعتماد وحدات صحية وتطوير ضمن «حياة كريمة»

وشهد العام المنقضي اعتماد 7 وحدات صحية من قِبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتطوير عدد من الوحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب افتتاح مخزن طعوم مركزي بمركز الصحة المهنية لتعزيز منظومة التطعيمات.

- دعم الكوادر الصحية وتطوير التعليم التمريضي

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن العام المنقضي شهد اعتماد 7 مدارس تمريض للعمل بنظام الدراسة لمدة خمس سنوات، واختيار مستشفى الرمد مركزًا معتمدًا لعلاج اعتلال الشبكية لحديثي الولادة، فضلًا عن تطوير نظام ميكنة البرامج التدريبية وتنفيذ دورات وورش عمل علمية وإدارية لرفع كفاءة الكوادر الصحية.

- حملات رقابية لحماية صحة المواطنين

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على صحة المواطنين.