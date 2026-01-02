سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت محافظة سوهاج جاهزية 48 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 55 لجنة فرعية بنطاق الدائرة السابعة، ومقرها مركز شرطة البلينا، لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا وناخبة، ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب خلال جولة الإعادة المقررة يومي السبت والأحد 3 و4 يناير الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات بالدائرة السابعة بالبلينا، حيث تتنافس 4 مرشحين للفوز بمقعدين.

من جانبه، شدد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، ومراجعة الاستعدادات النهائية، والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتصويت المواطنين.

وقال المحافظ إن المقار الانتخابية جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، مؤكدًا جاهزية غرفة العمليات الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومجالسها القروية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى الربط مع مركز السيطرة بالوزارة. وأكد سراج التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتوفير وسائل تأمين اللجان والمقار الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين، مضيفًا أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، مع تكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توافر كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية من قضاة وقوات تأمين وناخبين، لضمان نجاح الانتخابات وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق، مع توفير سبل الراحة للناخبين ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.