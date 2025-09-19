تعليم السويس ترفع جاهزية المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

السويس - حسام الدين أحمد:

أنهت مديرية التربية والتعليم في السويس استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد في 459 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي العام والفني، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ السويس، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم الأحد في مدارس المحافظة.

وشهدت الفترة الماضية تنفيذ سلسلة من الإجراءات المتكاملة وخطة عمل على أرض الواقع لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وعقدت سماح إبراهيم، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالسويس، اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة خطط العمل وآليات التنفيذ.

والتقت سماح إبراهيم بالموجهين العامين لبحث أوضاع العجز والزيادة بين المعلمين والعمل على سد العجز مبكرًا، بالإضافة إلى عقد لقاءات موسعة مع مديري المدارس للتأكيد على التعليمات المنظمة للعام الدراسي، والتشديد على الانضباط والالتزام.

وجرى إعداد خطة متابعة ميدانية متكاملة تضمنت تشكيل لجان متابعة من القيادات التعليمية إلى جانب فرق متابعة من الديوان والإدارات التعليمية، وقد باشرت هذه اللجان مهامها بالنزول إلى المدارس للتأكد من الجاهزية الكاملة، وشملت أعمال الصيانة البسيطة وتجهيز الفصول والمعامل ودورات المياه، بالإضافة إلى توفير الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة.

وركزت مديرة التعليم بالسويس على الزيارات الميدانية المستمرة لعدة مدارس بكل إدارة تعليمية، لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع والتواصل المباشر مع رؤساء الأحياء وهيئة الأبنية التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية أو الصيانة، وذلك لضمان جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب.

وعرضت سماح إبراهيم على المحافظ اللواء طارق حامد الشاذلي ما تم إنجازه ضمن مبادرة "معًا نتعلم.. معًا ننجح"، والتي تهدف إلى دعم طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة من خلال إنشاء فصول تقوية مجانية.

وجاءت المبادرة استجابة لتوجيهات المحافظ، حيث تم تخصيص يومي الجمعة والسبت لعقد فصول التقوية في ثلاث مقرات رئيسية هي: مدرسة فتية الإسلام، ومدرسة الشبان المسلمين، ومسرح مديرية التربية والتعليم بشارع بورسعيد.

وأكدت مديرة المديرية أن المبادرة متاحة مجانًا لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في الحضور، بهدف رفع المستوى التعليمي ومساندة الأسر، ضمن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية واضحة لإعلاء قيمة العمل الميداني وتحويل القرارات إلى واقع ملموس داخل المدارس.

وأوضحت مديرة التعليم أن جميع الإدارات والمدارس أصبحت في حالة استعداد تام لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تحقق طموحات أبناء السويس.