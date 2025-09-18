إزالة 9 حالات تعدٍ بفايد ضمن الموجة 27 بالإسماعيلية (صور)

120 عامًا من الفخامة.. "ونتر بالاس" يستقبل ملك إسبانيا وقرينته بالأقصر

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ أعمال الموجة الـ27 لإزالة التعديات، والتي تُنفذ على ثلاث مراحل تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حقوقها، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27، والتي شهدت تنفيذ حملة موسعة بمركز ومدينة فايد، أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3,140 مترًا مربعًا.

وجرت أعمال الإزالة بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس مركز ومدينة فايد، ونائب رئيس المركز والمدينة، وقوات إنفاذ القانون، حيث جرى استرداد الأراضي المعتدى عليها وتسليمها لجهات الولاية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها مستقبلًا.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع لتنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مع متابعة دقيقة للأراضي المُستردة لضمان عدم التعدي عليها مجددًا. وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي حالات تعدٍّ جديدة، والتعامل الفوري معها لمنع تكرارها.

يُذكر أن الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تُنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2025، وتُنفذ المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر 2025، على أن تُستكمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر 2025، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية.